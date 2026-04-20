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    首頁 > 社會

    南投通緝犯悲歌！餓倒5日幸警方發現 送醫不敵病魔

    2026/04/20 12:38 記者張協昇／南投報導
    林姓通緝犯多日未進食，四肢癱軟無力。（警方提供）

    林姓通緝犯多日未進食，四肢癱軟無力。（警方提供）

    通緝犯悲歌！南投53歲林姓通緝犯多日未進食，警方前往其租處查緝時發現林男四肢癱軟無力、聲音孱弱，趕緊攙扶回派出所提供食物果腹後，解送地院歸案，並於開庭後護送到醫院就醫，惟林男仍疑因癌症，治療1週後回天乏術。

    南投警分局南投派出所，日前掌握1名有傷害、家暴等前科的林姓通緝犯行蹤，派員前往其南投市租處查緝時，發現林男聲音孱弱，無力起床，遂通知房東前來開門，林男自述已5日未進食、四肢無力，警方見其意識尚清楚、無生命危險，遂攙扶至派出所提供食物果腹後解送地院歸案。

    警方並於開庭後護送林男返回租處，並且勸導林男應進食補充營養，林男當下婉拒不願就醫，惟員警見其身體仍相當虛弱、無力自理，恐影響生命安全，趕緊通報119派救護車將他送往衛福部南投醫院診治。由於林男曾酒精中毒，並有胃癌病史，治療1週後仍不敵病魔死亡。

    警方感慨表示，幸好警方有掌握林男行蹤，否則林男可能病死租處仍無人聞問。

    消防局救護人員將林姓通緝犯送醫救治。（警方提供）

    消防局救護人員將林姓通緝犯送醫救治。（警方提供）

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