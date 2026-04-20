萬華警澄清酒駕誤判 家屬無法接受說法要求公開畫面

杜姓騎士在路旁嘔吐。（記者王冠仁翻攝）

杜姓騎士今年1月15日返家途中，將機車停在路旁嘔吐後倒下，遭員警懷疑是酒駕，因當下無法完成酒測，故將騎士帶回派出所。後發現杜姓騎士身體不適後，才送醫急救，救治期間抽血酒測顯示騎士酒測值為0。杜姓騎士家屬向媒體投訴，被診斷「自發性腦出血」，表示警方為求酒駕績效才延誤送醫。萬華警方今日澄清，但家屬否認警方說法，向台北市議員徐立信陳情，並透過徐代為說明。

徐立信表示，受害者仍在復健中，且妻子現在懷孕，不希望受到情緒波折，因此由徐代為說明；家屬表示，對於萬華分局今日發布新聞稿內容有諸多事件不符；警方到場時，騎士無法完成酒測，若要送醫，警方需要開單，因此才會送往派出所。家屬說，警方不斷說服騎士吹酒測檢驗，但騎士狀態已無法回應。

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徐立信說，等到騎士狀況更嚴重時，根據妻子說法，她不斷要求，警方才打119將她先生送醫，並沒有警方所說的說「主動要求6次要送醫，而家屬不送」的情形。家屬認為，警方應該公開當時整個畫面過程。

最後，徐立信提到，雖杜姓騎士的家屬雖認為現場員警與醫護人員涉有過失傷害，最後不願提告，然警方於今年2月3日報請台北地檢署偵辦過失傷害情事並提出告訴。家屬表示無法理解，因為家屬認為已經延誤了杜姓騎士就醫，現在狀況也不是很好，且警方當時也沒有說明清楚，更指出「告訴乃論的罪沒有提告怎麼可以移送？」

徐立信表示，家屬沒辦法接受警方說法，盼司法儘速還杜姓騎士公道。

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