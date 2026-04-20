綠營議員爆一補教狼師偷拍多位學生下體 因和解卻仍水利大樓任教

多位民進黨議員檢舉一位補教老師偷拍多名學生，因和解而緩起訴，擔心還有其他學生受害。（記者蘇金鳳攝）

台中市狼教練造成40多位學生受害，引起社會大眾憤慨，民進黨市議員曾朝榮今天檢舉一位補教老師偷拍多名學生，現今仍在水利大樓補習班任教，也在臉書貼出良民證， 萬一該名狼補教老師再犯，將可能有很多學生再受害，要求教育局要負責監督，並將資訊公開透明。

教育局長蔣偉民表示，補教老師跟一般老師一樣，在受聘前，學校及業者都要事先查核是有相關前科，而此案補教老師犯妨害秘密罪，但因為有和解，被判緩起訴，會跟地檢署查證妨害秘密罪是什麼，但其所犯的狀況若跟青少年身體或其他有關，會依規嚴厲處分。

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市議員曾朝榮、江肇國、周永鴻、李天生、蔡耀頡今天在市議會痛批狼師事件不斷，質疑教育局都未善盡監督之責。

議員曾朝榮今天直接在議會向教育局長蔣偉民檢舉，一位目前在水利大樓補教任教的老師，在高雄任教時長期偷拍學生下體，受害學生相當多，但教育局都不知道。

曾朝榮指出，該名狼師在高雄任教，被發現後，因為和解，手機被沒收，被判緩起訴，因此現在仍在台中的水利大樓的補教任教，每天都在接觸學生，還秀出良民證，令人擔心還會有學生受害，難道教育局沒有監督的機制嗎。

曾朝榮表示，要求建立補教人員背景查核機制、高風險行為人名單，並且要強化資訊透明，保障孩子受教安全。

蔣偉民表示，補習班要事先查核才能聘請老師，若沒有查核就要處分，該名 狼師妨害秘密罪且緩起訴，會跟地檢署查證妨害秘密罪是什麼，但其所犯的狀況若跟青少年身體或其他有關，會依規嚴厲處分。

教育局長蔣偉民表示， 該名狼師雖緩起訴，但若是涉及青少年身體的侵害，會嚴厲處分。（記者蘇金鳳攝）

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