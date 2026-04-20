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    過馬路闖紅燈遭取締不爽 莽男竟罵員警三字經還搶安全帽攻擊

    2026/04/20 11:52 記者陳建志／台中報導
    台中林姓男子違規穿越行人穿越道，員警發現上前攔查取締卻爆發衝突。（記者陳建志翻攝）

    台中林姓男子違規穿越行人穿越道，員警發現上前攔查取締卻爆發衝突。（記者陳建志翻攝）

    台中一名林姓男子（47歲），昨晚10點多行經西屯區一處路口時，違規闖紅燈穿越行人穿越道，剛好胡姓員警巡邏經過發現上前攔查，林男卻不配合，先是口出「三字經」辱罵員警，員警逮捕過程中林男又激烈反抗，甚至搶走員警安全帽攻擊員警，造成胡員頭部擦挫傷，經支援警力到場合力制伏後移送法辦。

    這名林姓男子（47歲），昨晚10點多行經西屯區青海路一段與重慶路口，不理會號誌狀況，違規穿越行人穿越道險象環生，當時第六分局何安派出所胡姓員警剛好巡邏經過上前盤查，要求林男出示證件依法取締。

    沒想到林男不願配合，先是口出三字經辱罵胡姓員警，經員警制止並告知相關法律責任後，林男一度配合出示證件。不過在確認身分過程中，林男再度出言辱罵，員警遂依現行犯依法實施逮捕。

    沒想到逮捕過程林男激烈反抗，員警為制止其抗拒行為，依法拿出警棍使用必要強制力制止，不料，林男竟趁隙奪取員警安全帽攻擊員警，造成胡姓員警頭部擦挫傷，所幸現場民眾見狀協助制止，並於支援警力到場後，順利將林男壓制逮捕。

    胡員在驗傷後對林男提告，警方訊後依傷害、妨害公務、公然侮辱等罪嫌將林男移送法辦。

    台中林姓男子違規穿越行人穿越道，員警攔查取締林男卻口出三字經辱罵員警，還拿安全帽攻擊員警。（記者陳建志翻攝）

    台中林姓男子違規穿越行人穿越道，員警攔查取締林男卻口出三字經辱罵員警，還拿安全帽攻擊員警。（記者陳建志翻攝）

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