外送員牽機車進義享天地商場引騷動，館方道歉並強化安全管理。（資料照）

高雄一名外送人員為方便取餐，昨竟將機車牽入義享天地商場，誇張行徑引發顧客騷動，拍下影片網路瘋傳，館方今（20）日表示歉意，強調該事件為個別外送人員未依規範動線進入所致，並非館內動線設計或管理機制允許機車進入，將強化管理機制。

義享天地表示，針對商場於昨日發生一名外送人員將機車以牽行方式進入館內美食街區域進行取餐情況，事件發生當下，館內樓面管理人員已立即上前制止，並協助引導該名外送人員立即離開，現場秩序迅速恢復正常，未造成人員受傷或財物損害。

請繼續往下閱讀...

義享時尚商場對於外送取餐動線，以及相關指示與標示，皆有明確引導，外送機車出現商場內事件，僅是個別外送人員未依規範動線進入所致，義享時尚廣場一向將顧客與館內工作人員的安全視為最高原則，對於此次個案事件深表重視與歉意，

館方強調並非館內動線設計或管理機制允許機車進入，盼所有進出館內的相關人員，應共同維護公共空間秩序與安全，遵守館內規範與動線指引，彼此尊重他人之通行安全與消費權益。

商場將持續與相關單位密切合作，強化安全管理機制，提供更完善的消費環境，並向各外送平台加強宣導外送人員進館規範，提升館內巡查與保全機制，確保館內營運安全與秩序，提供消費者安心、舒適的購物環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法