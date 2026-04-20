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    被控為酒駕績效害騎士延誤送醫 萬華警方回應了

    2026/04/20 11:33 記者王冠仁／台北報導
    杜男在路旁嘔吐。（記者王冠仁翻攝）

    杜男在路旁嘔吐。（記者王冠仁翻攝）

    杜姓男子騎機車返家途中將車停在路旁下車嘔吐，民眾發現報警，員警懷疑他酒駕，但他在現場無法完成酒測程序，員警於是將他帶回派出所；員警事後發現他身體不適，通報救護人員將他送醫。杜男家屬向媒體投訴，杜被診斷出「自發性腦出血」，指控警方為了酒駕績效才延誤送醫，結果最後酒測值還是0；對此，警方今天出面澄清，還原當天執法情形與送醫過程。

    杜男家屬向週刊投訴，當時杜男騎機車返家途中因為身體不適，停在路邊下車嘔吐，警方到場後懷疑他酒駕進行酒測，酒測值為0，員警卻認為數據不準、要求重測，但杜意識不清無法吹氣，警方卻不讓他走也不准他送醫，硬是把人帶回派出所、逼他認罪，拖了4小時才讓他送醫。

    萬華分局今天早上出面澄清，此案發生在今年1月15日下午1時9分，當時西門町派出所員警接獲110通報，有民眾在西寧南路路旁發現有人路倒。員警與救護人員到場，發現杜男坐在路旁、一旁有嘔吐物，員警與救護人員還在他身上聞到疑似有酒味；救護人員評估他身體狀況無危急，且他與趕來的家屬當時都同意不用送醫。

    由於員警研判杜可能酒駕，於是以酒精感知器對他檢測，但酒精感知器並非正式酒測儀器，再加上杜當時因為無法吹氣，員警無法完成正式酒測，於是依「取締酒駕拒測處理作業程序」，將他帶返派出所。

    員警將杜與他家屬帶回派出所後，曾詢問是否需要送醫，次數共有6次，但每次都未獲他與家屬明確表示需要送醫。直到當天下午4時7分，員警察覺杜身體狀況不對，主動通報119救護人員將他送醫救治，經醫院診斷為「自發性腦出血」，救治期間院方對他抽血酒測，這才得知酒測數值為0。

    萬華分局強調，杜男家屬表示現場處理員警及救護人員，涉有過失傷害情事並提出告訴，調查期間雖杜表示不願提告，但警方為求公允，已經於今年2月3日報請台北地檢署偵辦，並視偵審結果追究相關人員責任。

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