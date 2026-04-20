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    首頁 > 社會

    農場父子溺斃 業者疏於防護判緩刑

    2026/04/20 10:31 記者蔡政珉／苗栗報導
    農場父子溺斃 業者疏於防護被判刑一年緩刑四年。圖為事發地點。（民眾提供）

    農場父子溺斃 業者疏於防護被判刑一年緩刑四年。圖為事發地點。（民眾提供）

    謝姓男子2023年底與親友至苗栗縣一處農場露營，謝男當時2歲的幼子不慎滑落魚池，謝男見狀跳下魚池救子，最後卻雙雙溺斃，業者也被移送。苗栗地院法官近期審理後，認定經營農場的唐姓與陳姓夫婦未盡安全管理責任，依過失致死罪各判處有期徒刑1年，緩刑4年。

    判決書指出，業者夫婦在苗栗卓蘭鎮經營農場，場內設有一處水深約3公尺、周圍高度落差達50公分以上的魚池，供親子釣魚等休憩使用，然而，魚池並未設置欄杆、纜繩等防護設施，現場亦未放置救生圈等設備，更缺乏明確的禁止進入告示或開放時間說明。

    謝男事發時帶著稚子前往魚池釣魚，不料男童失足落水，謝男見狀急忙跳入水中救子，卻因不熟水性，兩人最終均因溺水窒息引發呼吸性休克死亡。

    法官指出，業者夫婦明知魚池具有高度危險性，卻未依法配置救生器材或設置警示標誌，導致謝男父子雙雙溺斃；考量兩人犯後坦承犯行，並積極與家屬達成調解且履行賠償，展現悔意，家屬也表示願意給予自新機會。

    法官審酌後，判處業者夫婦各1年有期徒刑，均緩刑4年，並要求須依調解筆錄內容履行賠償義務，若兩人爾後違反調解負擔且情節重大，得撤銷緩刑。

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