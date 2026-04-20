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    首頁 > 社會

    衝進遊藝場女廁強抱親吻女店員 噁心男客判1年半

    2026/04/20 10:27 記者李立法／屏東報導
    黃男衝進遊藝場女廁強抱親吻女店員，被依強制猥褻罪判刑1年半。示意照。（資料照）

    黃男衝進遊藝場女廁強抱親吻女店員，被依強制猥褻罪判刑1年半。示意照。（資料照）

    黃姓男子1年多前到屏東縣東港一家遊藝場消費時，見女店員上廁所，竟尾隨衝入女廁所強行環抱女店員，不顧被害人反抗，撫摸被害人胸、腰及臀部，還親吻臉頰，被害人飽受驚嚇報警後，黃男被依妨害性自主罪嫌送辦，屏東地院認定黃男強制猥褻罪行成立，判處1年6個月徒刑，可上訴。

    黃男辯稱，當天他在廁所外詢問該女店員要不要當他的女朋友，女店員說「以後再說」，接著又問可不可以親一下，女店員說「好」，他才走進去廁所親女店員左臉頰，他沒有強行環抱及撫摸女店員的胸、臀部。

    被害人則指出，她去廁所，還沒關廁所門，黃男就衝進廁所，從後面用一隻手環抱她，另一手隔著衣服摸她的胸、腰、臀部，摸完時還親她的右臉頰，過程中她一直反抗有想要推開黃男，但她沒有力氣，推不開，一直跟黃男講「我想尿尿了，我快尿下去了，拜託放手」。

    被害人事後向遊藝場同事哭訴在廁所遭黃男侵犯，並向店長反映，但遊藝場方面遲未處理，被害人決定報警將黃男送辦；屏東地院檢視相當事證及證人說詞後，認為黃男欠缺尊重他人身體自主權，讓被害女飽受驚嚇，嚴重戕害被害人身心，且犯後狡辯否認犯行，態度不佳，應予嚴懲，依強制猥褻罪判刑1年6個月。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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