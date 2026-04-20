重機失控衝撞對向轎車！騎士魂斷台3線嘉義縣大埔段

重機與轎車對撞怵目驚心的現場。（中埔警分局提供）

嘉義縣大埔鄉台3線353.5公里處4月19日下午發生死亡交通事故，謝姓男子獨自騎乘紅牌大型重機車沿台3線由南往北方向行駛途經事故地點時，不慎失控衝向對面車道，迎面撞上魏姓男子駕駛的轎車，強力撞擊下，謝男頭部與身體都受到重創，送醫急救仍告不治，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

中埔警分局指出，19日下午3時28分許接獲通報，指大埔鄉台3線353.5公里處發生交通事故，警方到場處理，經瞭解31歲謝姓男子獨自騎乘紅牌大型重機車沿台3線往北方向行駛，途經事故地點不慎失控，致所騎乘大型重機車駛入對向車道，與43歲魏男所駕駛的轎車發生對撞，事故造成謝男頭部、身體及四肢都嚴重擦挫傷，經救護車送醫院急救仍告傷重不治；另魏男未受傷，案經警方調查，雙方酒測值均為0。

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中埔分局呼籲請駕駛朋友，行駛山路不跨越雙黃線並且減速慢行，注意遵守交通安全規則，避免交通事故憾事發生。

台3線嘉義縣大埔段發生重機失控迎面撞上轎車死亡交通事故。（中埔警分局提供）

台3線嘉義縣大埔段發生重機失控迎面撞上轎車死亡交通事故。（中埔警分局提供）

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