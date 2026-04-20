百萬現鈔塞滿車！竹聯幫大哥「兩粒」非法換匯 助日嫌買毒遭起訴

竹聯幫地堂地政會大哥綽號「兩粒」的林伯鑫2012年因教唆旗下份子，賣毒給包括近日遭槍擊的云端酒店（前身金億酒店）在內的北市酒店小姐、酒客，並對運將放高利貸遭逮。（資料照）

竹聯幫地堂地政會大哥、綽號「兩粒」的林伯鑫，與女密友陳梵妍長期從事地下換匯，藉由賺取匯差營生，台北地檢署偵結後依管理外匯條例「以非法買賣外匯為常業」罪嫌將2人起訴。全案起於，檢警追查日籍毒嫌在台資金來源時，查獲其透過地下管道兌換新台幣，並於去年3月在車內與林男面交逾百萬元現鈔時展開搜索拘提，整起地下外匯交易鏈因此曝光。

起訴書指出，林男與陳女明知未經中央銀行許可，不得擅自經營外匯買賣業務，仍自2024年間起，由林男主導並長期在台北市各地從事地下換匯活動。為招攬客源，林並利用通訊軟體LINE聯繫不特定客戶，並以兆豐銀行當日即期匯率為基準，略作調整後提供報價，以較具彈性的匯率條件吸引有換匯需求的民眾上門交易。

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檢方查出，該非法換匯模式分工明確，由陳女負責透過LINE尋找並聯繫有買賣日圓需求的客戶，並在交易過程中擔任翻譯及居間協調角色；一旦雙方談妥金額與地點，林男即騎乘重型機車，攜帶大量新台幣現鈔前往指定地點，與客戶在自用小客車等相對隱密空間內進行面交，以規避金融機構監控，藉此賺取匯率價差。

本案之所以曝光，關鍵在於日籍男子野口晴寬去年3月間，透過陳女引薦與林男接頭。當時野口急需新台幣110萬元作為購毒資金，雙方相約在車內交易，林男當場收受日圓現金後，交付逾百萬元新台幣現鈔，而陳女則從中取得8000元報酬。不過，該筆交易早已遭緝毒專案小組鎖定監控，檢警隨後發動搜索與拘提，當場查扣相關帳冊及聯繫用行動電話等證物。

在法律適用方面，承辦檢察官高肇祐於起訴書中釐清，雖然初步報告單位曾認為林、陳二人行為可能涉及銀行法所規範的非法辦理國內外匯兌業務罪，但經進一步調查後認定，兩名被告的交易型態僅屬於現場現金交付的買賣外匯行為，並未涉及跨地資金調度、帳務沖抵或異地清算等匯兌機制，因此尚不構成銀行法所稱「非法匯兌業務」。

檢方偵查認定，林男與陳女應屬違反管理外匯條例所規範的非法買賣外匯罪，而非刑責較重的銀行法「非法匯兌罪」，考量二人密集從事非法外匯交易，行為具持續性特徵，符合刑法上所稱的集合犯態樣，建請法院以一罪論處。

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