反詐 網紅郭鬼鬼揭露AI變聲假女友陷阱

南市警二分局結合網紅郭鬼鬼（左一）拍攝反詐騙宣導影片，片中揭露詐團利用AI變聲技術讓中年大叔（左二）能發出甜美女聲的詐騙手法。（警方提供）

南市警第二分局邀請出身台南的知名網紅郭鬼鬼合作拍攝反詐騙宣導影片，透過貼近生活的劇情演出，揭露詐騙集團利用科技AI變聲技術、偽裝成聲音甜美的女性下手欺騙男性的新手法，提醒民眾提高警覺。

反詐宣導影片由南市警二分局刑警親自參與演出，劇情描述詐騙集團透過網路交友平台，假冒年輕女性與被害男子建立感情關係，逐步取得信任後，以各種理由誘騙男子金錢，郭鬼鬼飾演女刑警關鍵角色，帶領觀眾一步步拆解詐騙手法，讓民眾更容易理解詐騙套路。

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劇情揭露所謂的「聲音甜美女友」，實際上竟是1名中年男子，詐團透過AI變聲技術將中年男聲音偽裝成女性，再搭配精心經營的社群帳號與話術，營造虛假人設進行詐騙，警方在掌握相關情資後展開調查，順利逮獲這名詐騙犯嫌，也讓受害男得知甜美女友是該中年男子偽裝的，受害男雖受到有如晴天霹靂的打擊、愛情夢破碎，也認知到網路交友充滿陷阱，必須當心謹慎。

南市警二分局長施衣峯表示，隨著科技發展，詐騙手法不斷翻新，尤其AI變聲、深偽技術的濫用，使得詐騙手法更具迷惑性，民眾在網路交友時，應保持警覺，切勿輕信對方身分，凡涉及金錢往來事項務必再三查證，避免落入詐騙陷阱。

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