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    司法官考運專題2-2 》 命盤大公開 命理師曝共同特質

    2026/04/20 10:17
    法官、檢察官紫微斗數命盤，頗有雷同之處。（記者鮑建信攝）

    法官、檢察官紫微斗數命盤，頗有雷同之處。（記者鮑建信攝）

    記者鮑建信／高雄專題報導

    司法官掌握庶民百姓生殺大權，不少人認為能夠金榜題名，是命中註定，甚至好奇是否與生辰八字有關，長年從事紫微斗數命理的陳先生表示，據他比對上百名法官、檢察官命盤，大多有相似之處。

    紫微斗數起源於古代傳統命理學，可以分析個人命運、事業、性格特質和人生未來走勢，也是算命學的一種。坊街開班授課、替人算命謀生，時有所見，至於準不準確，則是信者恆信、不信者恆不信。

    研究紫微斗數2、3年的陳先生指出，早年在高雄地院任職期間，曾為上百名學官（指考取司法官尚未分發），及法官、檢察官等法院同事，以生辰八字分析每人命盤，卻發現有趣的結論。

    他說，這些人的命格，大都有雷同之處，也就是文昌、文曲、天魁、天銊等吉星，在官祿官或本命宮至少有3個，若當年考試碰巧遇到，「運勢大爆發，考什麼上什麼」。

    又說，至於高考、普考和丁等國家考試，錄取與否也會與吉星多寡有關連。

    司法官年薪近200萬元起跳，是許多就讀法律系學生畢生追求夢想與職志，但光靠天生的命格是不夠的，還需後天努力，才能相輔相成。

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