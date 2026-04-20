司法官考運專題2-1》錄取率不到2％ 考前奇遇命中註定

司法官錄取率相當低，有人考前出現靈異事件，如願上榜。（資料照 ）

記者鮑建信／高雄專題報導

司法界精英法官、檢察官，錄取率相當低，競爭異常激烈，實力為必備要件外，有時運氣也不能太差，就有人考前出現靈異現象，如神明指點、夢到考題等，果然如願上榜。

司法官錄取名額，每年大約上百人，甚至僅百人以下，除非有特殊情況，如碰到退休潮等，才會超過200人，但相當罕見，平均錄取率不到2%，但就實力來說，前3、4百名的考生，實力不相上下，能否脫穎而出，有時還要靠點機運。

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李姓女庭長回憶早年準備過程說，進入考場翻開刑法試卷，4題當中竟然有3題印象非常深刻。她說，其中1題有關時勢，被她猜中，準備充分﹔另1題是有天半夜睡不著想到，不知道如何應答，起床翻書再確認熟讀，剩下的則是考前隨便翻法條碰到，當時她就認為會上，冥冥之中自有定數。

王姓資深檢察官則指出，20多年前，司法官和律師考試分開舉行，他考完律師後，搭計程車回家，一上車就被運將問來做什麼，他回說考律師，對方直接了當說：「不會上」。當時他心想律師答題比先前考司法官好，非常不高興，不料，運將又補了一句：「看你的面相，有當官的命」，放榜後司法官錄取，律師果然沒上

另名林姓退休法官的經歷，也有點雷同經歷，台大法律系畢業後，全心投入考試，多年下來，始終無法如願，有時僅差零點幾分，經請示神明，叫他找出叔叔的骨骸，由於年代久遠，連他的父親都不知道，後來去問叔公，果然有此事，並順利找到骨骸，妥善安放靈骨塔，考上那年他還上班工作，念書時間有限，能夠考取司法官，連他太太都不敢相信。

考上司法官堪稱人生勝利組，除具備深厚法學素養，好運則不是每個人都有，所以有人逢廟必拜，有拜有保佑，也有人說多做善事積德。

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