高雄市家暴「違令率」25％、全國平均值兩倍 民代籲整合資源

郭建盟建議針對保護令強化兩措施，以落實保護令效益，社會局長蔡宛芬允諾討論。（記者王榮祥翻攝）

高雄每4張保護令就1張失效，家暴違令率25.43%、是全國平均值11.33%的2倍！民進黨籍市議員郭建盟提出兩個建議，並整合資源強化具體保護效率，社會局長蔡宛芬允諾會針對相關數據進行討論。

新北土城違反保護令丈夫當街殺害妻姨2命事件引發全國關注。市議員郭建盟今質詢指出，全國平均違反保護令比率11.33%，約10張保護令有1張失效，但高雄違令率竟是全國的2.24倍，高達25.43%，「相當每4張保護令就有1張被違反」。

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他進一步提及，去年違令數589件，占全國2535件的23.6%，顯示風險明顯失衡且高度集中；換算頻率、高雄平均每14.9小時就有1件違令案，長年偏高的數據顯示高雄家暴受害者，正面臨高風險加害人的嚴重威脅。

郭建盟認為目前制度並非沒有防護措施，但需進一步整合，他提出兩件議，第一是針對現行犯移送的肢體暴力家暴案件，應由警察局與社會局共同建立「風險摘要表」，提供檢察官作為是否羈押或採取強制處分的重要依據。

第二是建立「動態防護支援機制」，除既有每月高危險個案會議，應在兩個最關鍵的高風險時點，「被害人申請保護令」及「違反保護令發生時」，立即召開跨局處防護支援會報，由各單位依權責提出具體監管與保護措施清單。

高雄市社會局長蔡宛芬答覆指出，提供家暴受害人更嚴謹的保護，原本就是政府的重點政策，後續會針對議員建議進行討論評估。

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