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    首頁 > 社會

    客戶寄養狗狗死亡 寵物店員隱瞞丟棄還偽造資料 判刑2年

    2026/04/20 08:51 記者李立法／屏東報導
    法國鬥牛犬。示意照，非本案犬隻。（資料照）

    法國鬥牛犬。示意照，非本案犬隻。（資料照）

    寵物店發生客戶寄養的2隻法國鬥牛犬不明原因死亡，楊姓店員竟刻意隱瞞死訊，擅自將犬隻丟棄，還持客戶證件登錄農業部「寵物登記管理資訊網」，偽造客戶製作犬隻死亡電磁紀錄，客戶發現後，決定報警查辦，屏東地院認定楊男觸犯業務侵占及非法利用個人資料罪，併處2年徒刑，可上訴。

    林姓夫婦與楊姓寵物照護員熟識，夫婦倆因健康因素將所飼養的2隻法國鬥牛犬寄養在楊男店內，並委託楊男尋覓合適領養人，但仍需經夫婦倆評估新飼主照顧環境後，才能決定是否可送養，不料該2犬卻在店內不明原因死亡，楊男竟隱瞞死訊，擅自將2隻死亡的鬥牛犬丟棄，並在農業部「寵物登記管理資訊網」，擅自填寫夫婦倆的個人資料，偽造犬隻死亡電磁紀錄，侵害飼主的權益及隱私。

    楊男形跡敗露被送辦後辯稱，他認為該對夫婦已經把2隻法國鬥牛犬送給他，並將犬隻血統證明書交給他，所以他已經取得鬥牛犬的所有權，有權處置他的鬥牛犬。

    屏東地院認為楊所辯不足採信，楊男違背職責侵占業務上管領的鬥牛犬，擅自丟棄犬隻屍體，並偽造犬隻死亡電磁紀錄，使飼主夫婦無法好好地與愛犬道別，並侵害夫婦倆資訊隱私權，迄今未達成調解或取得原諒，實不足取，依業務侵占罪，判刑1年6月，又犯非法利用個人資料罪，判刑8月，應執行有期徒刑2年。

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