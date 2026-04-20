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    首頁 > 社會

    南投竹山半夜曬月光拍裸照 旁人嚇到報警判決出爐

    2026/04/20 08:37 記者陳鳳麗／南投報導
    男子在公路旁拍裸照，南投地院以公然猥褻罪名判處拘役50日。（記者陳鳳麗攝）

    男子在公路旁拍裸照，南投地院以公然猥褻罪名判處拘役50日。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣竹山鎮全姓男子自認身材好，深夜在路旁全裸，由其同性伴侶持手機拍裸照，意外被其他民眾目擊，拍照後報警，警方趕到時該男已穿上內褲，但有民眾提供照片為證，警方也調閱附近監視器畫面，證明男子一度全都露，男子也坦承拍裸照，南投地院近日以公然猥褻罪判處拘役50日，若易科罰金折合5萬元。

    南投縣全姓男子是在去年5月22日深夜10點半在竹山鎮某條道路上全裸，由其楊姓同性伴侶拍攝三點都露的裸照，附近住家民眾開窗一看大吃一驚，拿出手機拍照當證據後，趕緊打電話報案，警方到場處理時，全男已經穿上內褲，但坦承請伴侶幫他拍藝術照，為年輕留下紀錄。

    報案民眾有提供警方影像，員警再調閱附近監視器，裡面也有拍到全男全裸影像，函送南投地檢署偵辦。

    南投檢方經查，全男前年才因公共危險罪被判刑3月，6月才易服勞役執行完畢，雖此次觸犯公然猥褻罪，與公共危險罪類型不同，但都屬故意犯意，顯見全男對的反應力薄弱，請法官以5年內累犯加重其刑。

    南投地院法官參酌大法官釋字第775號解釋意旨，行為態樣及侵害法益不同認為，還不足以認定全男對刑罰反應能力薄弱，因此不予加重其刑。以公然猥褻罪名判處拘役50日，若易科罰金折合5萬元。全案可上訴。

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