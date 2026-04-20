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    首頁 > 社會

    嘉市民宅暗夜惡火釀一家3死 黃敏惠延後出國趕赴現場

    2026/04/20 08:39 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義市長黃敏惠（左三）昨晚臨時取消出國行程，從北部連夜趕回嘉市赴火災現場了解狀況。（嘉市府提供）

    嘉義市長黃敏惠（左三）昨晚臨時取消出國行程，從北部連夜趕回嘉市赴火災現場了解狀況。（嘉市府提供）

    嘉義市大雅路二段某巷弄一間透天厝住宅昨（19日）晚8時發生惡火，造成翁姓夫妻與5歲幼女共3人燒死在3樓陽台，事發後，原本欲率團前往新加坡食品展的市長黃敏惠臨時取消行程延後出國，從北部連夜趕回嘉市赴現場了解狀況，責成市府相關單位關懷家屬及受影響住戶。

    黃敏惠昨晚由消防局長郭立昌、議員陳家平等人陪同到火災現場，表達對受災家屬及鄰近住戶的關心與慰問，郭立昌簡報指出，起火透天厝的3樓陽台加裝氣密窗、4樓加蓋鐵皮屋也延燒，共計出動各式消防車輛20輛、救災人員48名，火警合計波及2戶，造成翁姓住戶3人不幸身亡。

    黃敏惠逐一致意慰問第一線消防人員，感謝大家在第一時間投入救災、守護市民安全，她也責成市府團隊持續關懷受影響住戶及家屬，協助後續生活照顧、安置及相關支持事宜，目前已協助安置2戶7人。

    市府表示，黃市長在事發第一時間掌握現場情形，並責成消防局全力投入救災，在現場狀況穩定後，立即率市府團隊前往關心，並指示市府團隊全力陪伴家屬，協助處理後續事宜，盼以最快速度整合相關資源，提供受影響住戶與家屬必要協助，陪伴度過難關。

    市議會今天召開定期會開幕式，黃敏惠將延後於今天出訪新加坡，由副市長林瑞彥代表出席議會開幕式。

    起火透天厝的3樓陽台加裝氣密窗、4樓加蓋鐵皮屋也延燒。（記者丁偉杰攝）

    起火透天厝的3樓陽台加裝氣密窗、4樓加蓋鐵皮屋也延燒。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市長黃敏惠到場慰問受災家屬。（嘉市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠到場慰問受災家屬。（嘉市政府提供）

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