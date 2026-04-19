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    送豪車、匯153萬給她卻遭冷落，男狂打253通電話又攔車，法院認證非騷擾

    2026/04/19 21:21 記者許國楨／台中報導
    高等法院台中分院審理認定，何男出於「維護財產權益」，並非跟騷，判決無罪確定。（資料照）

    高等法院台中分院審理認定，何男出於「維護財產權益」，並非跟騷，判決無罪確定。（資料照）

    苗栗縣何姓男子透過友人介紹，結識一名女子後，短短一個月內購買價值318萬元的BMW轎車，登記在對方兒子名下，還將153萬7000元存款匯入女方女兒帳戶，未料，事後反被女子指控何男狂撥253通電話騷擾，還揪人當街攔車。高等法院台中分院認定，何男是出於「維護財產權益」，將他判決無罪確定。

    何男與女子是在前年初透過友人介紹認識而交往，短短一個月內展現驚人財力，先後贈豪車又送鉅款，隨後懷疑女子取得財物便開始疏遠、避不見面，他急於追討財物，同年3月15日晚間至翌日上午，連撥打253通電話，並於3月20日夥同朱男、邱女在路邊與女子發生爭執，遭女子指控違反跟騷法與強制罪。

    苗栗地院審理認為，雙方交往期間確實涉及大筆金錢往來，何男主觀動機是為追討財產，難認具有跟蹤騷擾法所指「基於性別或惡意侵擾」犯意，至於253通電話，法官認為雖屬密集聯繫，但仍與財產糾紛有關，不足以構成犯罪。

    針對攔車的指控，法院勘驗行車紀錄器後認為，相關人員與女子車輛屬偶遇，非預謀攔阻，且車輛停放位置未妨礙通行，加上女子當時車輛故障停靠路邊，也難認有強制行為。

    案件上訴至台中高分院，二審認為，一審對證據認定無違誤，何男行為本質與財產維護有關，欠缺構成犯罪的主觀要件，維持無罪判決確定。

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