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    東大門夜市旁嫌學生太吵 醉漢揮劍又襲警被快打部隊制伏

    2026/04/19 18:08 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣簡姓男子喝醉拿長劍揮舞恐嚇學生，警員到場又直接徒手偷襲遭逮捕。（警方提供）

    花蓮縣簡姓男子喝醉拿長劍揮舞恐嚇學生，警員到場又直接徒手偷襲遭逮捕。（警方提供）

    花蓮東大門夜市旁的熱門展演空間「汎札萊．原夢館」，簡姓男子17日晚間因不滿在場學生聊天聲音太大，竟持長達90公分的劍狀物揮舞恐嚇，警方趕抵現場後，簡男甚至出拳偷襲員警導致其受傷。花蓮警分局隨即以辣椒水將其制伏，全案依妨害公務、傷害及恐嚇罪嫌移送法辦。

    花蓮警分局今指出，17日晚間8點多接獲報案，指稱在原夢館（原陽光電城）二樓有男子持刀威脅民眾。員警趕赴現場後，發現簡姓男子滿身酒氣站在欄杆旁。現場6名學生心有餘悸表示，雙方因聊天音量問題發生爭執，簡男竟突然拿出一把用紙板包覆、長約90公分的金屬劍狀物作勢攻擊，嚇得眾人趕緊報警。

    簡男見警到場不僅未收斂，反倒情緒失控，突如其來徒手攻擊員警頭部，雙方隨即發生激烈扭打。支援的5名快打警力火速趕到，立即對簡男施放辣椒水壓制並上銬逮捕。遭襲員警臉部多處挫傷、手肘亦有擦傷，所幸診治後無大礙。警方隨後也在樓梯間起獲該把長劍，證實為恐嚇凶器。

    這起鬧事地點「汎札萊．原夢館」過去曾被諷為「蚊子館」，花蓮縣政府斥資1.25億元進行活化，於2026年農曆春節期間展開試營運。然而，該館後續面臨招商不利困境，目前正進行招商，原民處預計年中才能完成全面營運，不料招商期間卻先發生醉漢持劍鬧事。

    花蓮警分局呼籲，民眾於公共場域與他人發生爭執應保持冷靜，優先尋求場館管理人員協助或報警處理，切勿採取暴力手段。警方強調，對於挑釁公權力及威脅市民安全之行為，絕對依法從嚴究辦，共同維護夜市周邊與公共空間的安全。

    警方隨後在樓梯間起獲該把長劍，證實為恐嚇凶器。（警方提供）

    警方隨後在樓梯間起獲該把長劍，證實為恐嚇凶器。（警方提供）

    「汎札萊．原夢館」過去曾為陽光電城，花蓮縣政府近年又斥資1.25億元進行活化，於2026年農曆春節期間展開試營運，目前仍在招商中。（記者王錦義攝）

    「汎札萊．原夢館」過去曾為陽光電城，花蓮縣政府近年又斥資1.25億元進行活化，於2026年農曆春節期間展開試營運，目前仍在招商中。（記者王錦義攝）

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