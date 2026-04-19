獨家》台南擱淺貨輪氣爆工人傷溺亡 高雄海事業者過失致死判緩刑

2024年7月的凱米颱風，造成喀麥隆籍的貨輪多芬號擱淺在台南市安南區青草崙海岸。（取自交通部航港局官網）

2024年7月的凱米颱風，造成喀麥隆籍的貨輪多芬號（DOLPHIN）擱淺在台南市安南區青草崙海岸，2025年4月高雄1家海事工程公司僱用工人在水下切割船體時、疏未先處理船上柴油，致柴油洩漏引發氣爆，1工人受傷昏迷溺水，送醫不治。因海事公司老闆賠償工人家屬並取得原諒和解，台南地院依過失致死罪判老闆2月徒刑、緩刑2年。

判決指出，廖姓男子是高雄1家海事工程公司的負責人，2025年4月8日下午2點許在多芬號貨輪擱淺現場，僱請徐姓男子從事水下切割船體作業；在船舶解體前應選任解體安全作業主任，處理船上油艙存放的柴油，使工人進入船艙前，應測定艙內有無可燃性氣體，在柴油從切割孔洩漏有害之虞時，可即採取必要措施。

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但廖男疏未履行上述義務，使得徐男在同日下午近4點，於該處為多芬號船執行水下切割作業時，遭船艙中的柴油油氣洩漏引發氣爆波及，徐男受到胸腹部鈍傷、在海水中昏迷後溺水，徐男被人救起送醫急救後，仍不幸在同日下午近5點半醫院宣告不治。檢方相驗徐男遺體後，依法起訴廖男。

法院開庭時，廖男坦承犯行，法官並以廖男犯刑法過失致死罪與勞工安全衛生法，一行為觸犯兩罪名，所以從一重的過失致死罪處斷。考量廖男過去素行、事後完全坦承犯行，並賠償徐男家屬及獲得家屬原諒、同意和解，已彌補過錯，經此教訓，應知警惕、信無再犯之虞，因此諭知廖2月徒刑、得易科罰金，並准予緩刑2年的自新機會。

同樣因凱米颱風擱淺在台南市南區黃金海岸的多哥籍蘇菲亞號貨輪，有台版鐵達尼號之稱，已就地拆除。（資料照，民眾提供）

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