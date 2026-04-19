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    首頁 > 社會

    毫無悔意！潛水教練性侵女學員審理中又猥褻潛友 下場曝光

    2026/04/19 17:23 記者許國楨／台中報導
    台中高分院駁回陳男上訴。（資料照）

    台中高分院駁回陳男上訴。（資料照）

    台中一名已婚陳姓潛水教練兼潛店負責人，被查出2023年間對女性學員與潛友連續犯案，先以「替妳慶生」為由邀約女學員到潛店聚會，再趁機強制性交得逞被重判7年10月，未料該案審理過程中，他又被一名女潛友控告強吻、摸臀，一審判刑1年2月，台中高分院近日也駁回陳男上訴。

    判決指出，陳男經營潛水店多年，自稱醫療救護背景、形象專業穩重，深獲學員信任，2023年6月間，他主動邀請女學員到店裡慶生親切照顧，實則趁對方離座時偷翻包包，發現女方入住的旅館房卡，隔日早上8時許，陳男假稱「忘帶房卡」騙過旅館櫃檯人員，取得房卡進入女學員房間後強制性交得逞。

    而該案依「侵入住宅強制性交罪」判刑7年10月，台中高分院審理後，認為一審認事用法並無不當，駁回上訴維持原判，然而同年9月就在上述性侵案審理期間，陳又藉口邀約1名網路認識的女潛友吃早餐，到女潛友住處時，假借幫忙整脊開背為名義趁機強吻、摸臀。

    台中地院一審根據相關證人證詞、網路對話截圖等證據，認定陳男犯行明確，依強制猥褻罪判刑1年2月，陳不服上訴，台中高分院審酌陳在前案審理期間仍不知反省，反而繼續犯下本案，也未能與被害人達成和解，考量一切情狀予以駁回，仍維持原審見解，仍可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆
    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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