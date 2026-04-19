超商內起口角！ 男子徒手痛毆女店員判拘30日

基隆地方法院近日審結，依涉犯傷害罪，判處吳男拘役30日，得易科罰金3萬元。（記者吳昇儒攝）

基隆一名吳姓男子去年6月前往劉銘傳路某超商消費時，與吳姓女店員發生爭執，口出三字經還當眾揮拳痛毆對方，導致女店員頭皮、頸部及手部多處挫傷。基隆地方法院近日審結，依涉犯傷害罪，判處吳男拘役30日，得易科罰金3萬元。

檢警調查，吳男與該名女店員互不相識，去年6月26日凌晨4時許，吳男進入超商後，因細故與女店員起衝突。吳男一時情緒失控，徒手毆打女店員，造成女店員頭皮、頸部及右側手部擦挫傷，被害人趕緊報警處理。

請繼續往下閱讀...

檢警偵訊時，被害人指控自己除了被吳男毆打之外，更被辱罵三字經，對方還趁亂摸臀。

檢察官調查認為，雙方發生衝突時，吳男確實有罵「幹你娘」等語，但屬於情緒性用語，難認有妨害名譽故意，且監視器並未拍下摸臀畫面，且當時雙方正處於拉扯互毆，難認定男方主觀上有性騷擾意圖，應予不起訴處分。

而吳男應訊時雖供稱是店員先出腳攻擊才反擊，惟據監視錄影畫面顯示，是吳男先動手，因此認定吳男傷害事證明確，提起公訴。

法官認為，吳男僅因細故糾紛，不思理性解決，反而動粗導致他人受傷，且案發至今尚未與被害人達成和解或賠償損失。

法官考量，吳男並無前科且患有精神疾病、目前無業，犯後態度尚可，加上被害女店員傷勢較輕，審酌其動機與經濟狀況後，判處拘役30日，得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法