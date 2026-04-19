老翁迎娶「看護、次子岳母」引爆上億遺產戰！ 法界揭護產秘訣

法界人士建議，長輩應及早透過意定監護、公證遺囑及專業律師規劃。（資料照）

台灣進入超高齡社會，近日接連發生90歲名醫與102歲代書因與看護、照顧者「黃昏之戀」結婚後引發原生家庭與「繼母」的財產爭議，並為爭奪財產而對簿公堂。對此，有法界人士建議，長輩應及早透過意定監護、公證遺囑及專業律師規劃，在意識清楚時定案財產分配，才能有效避免身後家族撕破臉，確保晚年情感與財產主權。

陳姓老醫師在次子岳母曾女長期照護下，產生情愫，於2021年4月以90歲高齡，與其辦理結婚登記，並於同年9月病逝，遺留分布於台北、台中、桃園等多處不動產及股票，引發家屬間爭產訴訟。長子為護產打民事官司，高等法案判婚姻有效，遺囑無效；無獨有偶，北市1名百歲王姓老代書亦傳出與照料其生活27年的賴姓女看護悄悄登記結婚，引發10名子女強烈反彈。子孫懷疑賴女覬覦老翁名下價值數億元的多間房產土地，甚至演變成在醫院門口「當街搶人」的衝突，家屬事後提起民事訴訟，期盼透過司法護產。

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針對上述2案例，法界人士指出，若要守住財產主權並預防紛爭，應在長輩意識還清楚時，透過意定監護自行指定未來的監護人並辦理公證；倘若長輩已意識不清，家屬可直接向法院聲請監護宣告。監護宣告後，受監護人所為的結婚、贈與、立遺囑等法律行為一律無效，能有效避免財產遭有心人士挪移。

此外，該名法界人士表示，爭產糾紛多半不是遺囑內容有問題，而是形式出包。以陳醫師案件為例，陳醫師的代筆遺囑就是因見證人是律師的妹夫和司機而被判無效。因此，建議長輩辦理公證遺囑，或委任律師協助確認形式要件、見證人資格，並於立遺囑時全程錄影存證，避免日後被翻盤。

最後，法界人士也提醒，感情是長輩的自由，子女不該以爭產為由否定長輩追求幸福的權利，然而，長輩也應要有自覺，再婚、贈與、立遺囑這些決定家人未必能接受，也容易被質疑受誘導。與其事後撕破臉，不如在意識清楚時透過公證或律師把一切安排好，對新伴侶與原生家庭都是交代。​​​​​​​​​​​​​​​​

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