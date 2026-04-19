老翁中暑、跌倒還想開車 警急攔停確保淡江大橋人潮安危

林姓老翁在新北市淡水漁人碼頭釣魚後體力透支還跌倒，仍想開車，警方獲報制止送醫，及時遏止影響淡江大橋路跑民眾的意外發生。（記者吳仁捷翻攝）

淡江大橋通車在即，官方舉辦舉辦「淡江大橋路跑」暖場，吸引近萬民眾參加，但主場地漁人碼頭傳出一名老翁垂釣後體力透支、跌倒，神情恍惚上車想離去，恐危及淡江大橋路跑人潮，警方獲報，通報最近的員警高鉦凱趕往，發現林翁除跌倒頭部受傷，坐在車內反應遲緩，出現熱衰竭現象，與救護員評估後發現無法駕駛，當場制止他駕駛行為送醫，及時攔阻一場意外發生。

據了解，這起老翁無法安全駕駛發生在18日上午，淡水漁人碼頭內，70歲林翁昨一早到漁人碼頭釣魚，結束後，步行到停車處想駕車返家，適逢高溫酷熱，林翁疑因長時間曝曬，體力消耗過大，行走時步履蹣跚，甚至不慎跌倒，儘管身體已出現嚴重不適，他仍勉強坐上駕駛座，打算發動車輛離開。

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當時警員高鉦凱負責路跑維安勤務，接獲熱心民眾通報，上前關心，發現林翁因跌倒造成頭部受傷，且坐在車內神情昏沉、反應遲緩，無法清楚應答，明顯不具安全駕駛能力，考量現場正值路跑民眾集結高峰，若林翁強行開車恐危及現場民眾，林員當機立斷攔阻他的駕駛行為將車輛熄火，通報救護人員到場評估。

經救護人員檢視，確認林翁身體狀況不宜開車，隨即協送醫診治，聯繫家屬趕赴醫院照護。

淡水警分局提醒，近期天氣炎熱，民眾從事戶外活動應適時補充水分並留意身體狀況，如感不適切勿勉強駕車，應立即找尋陰涼處休息或尋求協助，以保障自身及其他用路人的生命財產安全。

林姓老翁在新北市淡水漁人碼頭釣魚後體力透支還跌倒，仍想開車，警方獲報制止送醫，及時遏止影響淡江大橋路跑民眾的意外發生。（記者吳仁捷翻攝）

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