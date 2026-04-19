兄弟之爭掀出親子確認官司 兄拒驗DNA、庭上提觀落陰問亡父

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

一名吳姓男子控告哥哥與亡父並無血緣關係，要求確認親子關係不存在。面對指控，哥哥在法庭上直言若要質疑血緣，可靠「觀落陰」去問亡父？法官雖未採納，但從法律實務上，即使是擬制血親的「收養關係」，其法律地位與親生子女無異，判決弟弟敗訴，哥哥與亡父的親子關係仍存在。

這起案件源於弟弟的法律行動。弟弟主張，父母於民國59年結婚後多年未生育，才向他人「抱養」了哥哥並申報為親生子女。弟弟控訴，哥哥在父親生病及過世期間表現冷淡，甚至連告別式都未出席，且雙方在遺產繼承及母親監護權上早有嫌隙，因此要求撤銷哥哥的長子身分 。

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對於被指控並非「親生」，哥哥採取了強烈反擊。他不僅拒絕進行法院安排的 DNA 鑑定，更在程序中諷刺地表示，自幼戶籍登記上雙方就是父母子女，若現在要爭執與已故父親的血緣關係，難道要透過「觀落陰」才能問個明白？他甚至反唇相譏，質疑弟弟自己可能也不是親生的。

儘管「觀落陰」的說法在法律上並無實質效力，但法院的判決核心確實跳脫了單純的血緣檢測。母親到庭坦言，長子確實是她與丈夫共同去向他人領養的孩子，當時已徵得對方父母同意。法官審理發現，雖然哥哥確非親生，但這項抱養行為發生在民國74年民法修正前。

判決書指出，哥哥在不到1歲時就進入吳家，由夫婦以「收養」的意思共同撫育長大 。根據最高法院相關裁定，這種「自幼撫育為子女」的事實，在法律上已構成了擬制血親的「收養關係」，其法律地位與親生子女無異 。

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