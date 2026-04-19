與少女裸聊竊錄私密影像！彰化男一審重判7年2月 二審逆轉改判原因曝

台中高分院改判吳男1年2月，仍可上訴。（資料照）

彰化一名吳姓男子與未成年少女交往期間，涉嫌在視訊裸聊互動中未經同意錄影並保存影像，一審認定吳涉犯兒童及少年性剝削防制條，且吳有公共危險前科，認定累犯加重其刑，重判7年2月，但案經上訴台中高分院，二審認定竊錄時少女不知情，改依拍攝少年性影像罪，改判1年2月。

案發於2022年間，吳男與少女為男女朋友關係，期間雙方透過通訊軟體進行視訊裸聊互動，吳男涉嫌在對方不知情的情況下，使用手機錄影功能將畫面記錄並儲存於個人設備，相關影像其後遭他人發現，並輾轉通知少女家屬，事件因此曝光，少女得知後報警處理，案件進入偵查與審理程序。

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彰化地院審理時，認為吳男未經同意取得未成年者私密影像，已侵害其隱私與人格權益，情節重大，且吳男有公共危險前科判3月確定，認定對刑罰反應力薄弱，構成累犯，依兒童及少年性剝削防制條例中的違反本人意願之方法使少年製造性影像罪，重判吳男7年2月。

吳男對判決結果不服，提起上訴，台中高分院二審審認，被害人於影像遭錄製當下並不知情，與一審所適用之特定罪名構成要件未完全相符，應改以較為適切之罪名論，同時吳男先前公共危險案件與本案性質不同，基於上述理由撤銷原判決，改判1年2月，全案仍可上訴。

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