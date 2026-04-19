花近6萬買電動腳踏車騎半小時就故障 莽男撂人開鎮暴槍圍毆賣家

警方將尹、林2人帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

新北市永和一名尹姓男子日前花了近6萬元，向徐姓男子購買電動腳踏車，但才騎了沒多久就故障不能動，尹男認為遭到詐騙要求退款，還撂來林姓友人助陣，除持鎮暴槍連開數槍，還對徐男拳打腳踢，警方獲報趕抵，隨即將2人壓制逮捕，並協助徐男送醫治療，幸無生命危險，詢後將尹、林移送偵辦。

永和警分局調查，30歲尹嫌於網路上向51歲徐男訂購電動腳踏車，雙方並約定上週四（16日）晚間8時許，在永和區福和路1間彩券行交付5萬9000元，不過，尹嫌才騎走電動腳踏車30分鐘，就發現故障不能動，氣得致電徐男要求退款，而徐男則要求把車牽回來才能修，尹嫌則認為都車壞了怎麼騎回去，雙方還為此爆發口角。

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據知，尹嫌心有不甘認自認遭到詐騙，竟夥同31歲林姓友人返回彩券行，先持鎮暴槍連開4槍後，還將徐男拖進儲藏室痛毆一頓，並破壞彩券行電腦螢幕，造成徐男頭部及左眼受到擦挫傷。

警方指出，獲報後立即出動11名快打警力到場，隨即將尹、林上銬逮捕，查扣鎮暴槍、彈簧刀等證物，隨後將2人帶回派出所偵辦，並通報救護車前來，將徐男送往永和耕莘醫院治療，所幸沒有大礙。

警詢時，尹嫌稱覺得購買電動腳踏車，還沒騎回家就發生故障問題，懷疑遭到詐騙，加上徐男態度又不好，才會撂人修理他一頓，警詢後將尹、林依傷害、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方查扣鎮暴槍、彈簧刀等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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