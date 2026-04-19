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    首頁 > 社會

    台中詭異「笑臉面具」男攜雙刀 街頭引恐慌警民壓制釀2傷

    2026/04/19 10:45 記者許國楨／台中報導
    陳姓少年戴「笑臉面具」並攜雙刀。（民眾提供）

    陳姓少年戴「笑臉面具」並攜雙刀。（民眾提供）

    台中市大里區18日晚間驚傳街頭騷動，一名身穿黑衣、頭戴「笑臉面具」男子在東文街一帶遊蕩，行徑引發路過民眾警覺，有人發現他舉止詭異疑攜帶利器，擔心發生危險，隨即通報警方，並一路保持距離尾隨觀察，氣氛一度緊繃。

    目擊者指出，當時該名面具男靠近一群正在聚餐的民眾，疑似出言挑釁，加上其裝扮詭譎、手中似有反光物體，讓在場人士瞬間聯想到過往重大隨機攻擊事件，現場情緒迅速升高，為避免傷及無辜，有民眾臨時拿起木棍自保，並與其他人合力上前制止，雙方在街道上拉扯對峙，甚至引發車輛短暫停滯圍觀。

    過程中，該名男子情緒激動、持續掙扎，場面一度混亂，霧峰分局警方獲報後迅速趕抵現場，與民眾合力將其壓制過程中男子身上被發現藏有刀械，混亂之際不慎造成一名員警及協助壓制的民眾手部遭劃傷，所幸傷勢皆屬輕微，經現場簡易包紮後無大礙。

    經查，該名17歲陳姓少年領有中度身心障礙手冊，當時並未主動持刀揮舞或攻擊，但因行為異常與情緒不穩，加上隨身攜帶短刀及水果刀各一把，仍引發周邊民眾高度恐慌，警方依規定將刀械查扣，為避免潛在危險擴大，已對他實施強制管束，並在家屬陪同下送醫進行評估與後續處置，全案後續將移請相關機關依法辦理。

    警方將他強制送醫。（民眾提供）

    警方將他強制送醫。（民眾提供）

    警方獲報趕往壓制陳姓少年。（民眾提供）

    警方獲報趕往壓制陳姓少年。（民眾提供）

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