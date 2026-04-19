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    彰化遶境衝突3警受傷 警政署下令4縣市警局強勢執法

    2026/04/19 10:54 記者姚岳宏／台北報導
    大甲媽遶境在彰化爆發衝突3警受傷 警政署下令4縣市警局強勢執法。（記者陳冠備攝）

    大甲媽遶境在彰化爆發衝突3警受傷 警政署下令4縣市警局強勢執法。（記者陳冠備攝）

    大甲鎮瀾宮媽祖遶境18日晚間行經彰化市區爆發推擠衝突，導致3名維護秩序的員警受傷，警方當場逮捕2名現行犯，這場深夜亂鬥，讓彰化力保遶境的3年零暴力紀錄宣告破功，警政署嚴正譴責襲警與滋事行為，強調將全面調閱影像擴大追查，依法從嚴究辦，展現公權力決心。

    這起暴力事件發生在鑾轎抵達一級戰區民生地下道之前，位於自強路上的接駕團體疑因推擠引發混亂，員警介入區隔2派人馬時遭到波及，造成3名警官受傷，其中1人被推倒在地流鼻血，由於事發時間已超過晚間10點，現場仍伴隨不斷的煙火爆竹聲，也引發當地民眾的質疑與抱怨。

    針對後續的遶境行程，警政署已再通令雲林縣、嘉義縣、彰化縣與台中市等4個沿線警察局強化安全維護機制，警方將提早與廟方及地方陣頭進行事前溝通協調，並針對重要路段、接駕與駐駕點加強維安，同時，針對高風險時段與特定滋事對象，警方將採取預置優勢警力、機動應變支援與分區分流管制等預防性措施，防範突發衝突。

    警政署呼籲，參與民眾理性守法，切勿假藉宗教名義從事暴力行為，警方將秉持強勢執法與嚴正究責原則，共同維護宗教盛事的莊嚴與安全。

    大甲媽祖遶境爆發衝突 3警受傷、警政署嚴懲暴力。（記者姚岳宏攝）

    大甲媽祖遶境爆發衝突 3警受傷、警政署嚴懲暴力。（記者姚岳宏攝）

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