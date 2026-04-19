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    詐團裝友人缺錢行騙百萬 匯款帳號名字不符露破綻

    2026/04/19 10:24 記者王冠仁／台北報導
    警方與行員聯手向吳男（左）勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    警方與行員聯手向吳男（左）勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    67歲吳姓男子在網路上認識一名網友，對方每天對他噓寒問暖取得信任後，編理由謊稱缺錢急用，要跟他商借1百萬元；吳不察，跑到住家附近銀行要匯款，但行員發現異狀通報警方。員警到場以後，發現吳打算匯款的帳戶戶名，跟他所說的網友姓氏不同，再加上員警苦心勸說，他最終才發現自己受騙，放棄匯款。

    北市警萬華分局日前接獲轄內一家銀行通報，行員聲稱有民眾打算匯款1百萬元出去，但說不出詳細用途，疑似受騙。

    龍山派出所警員李家豪、李承軒獲報趕往，仔細詢問，這才發現原來吳姓男子透過手機通訊軟體認識一名網友，對方聲稱自己住在新北市八里山區，還每天跟吳噓寒問暖。不久後，對方謊稱急需用錢，要跟他借1百萬元救急。

    吳男古道熱腸，不久後就依對方所說跑到住家附近銀行要匯款，打算將1百萬元匯到對方所說的指定帳戶。不過員警發現，他打算匯錢的帳戶戶名，跟他所說的網友名字不同，再加上他與網友也沒有碰面過，警方研判這是詐騙集團假交友手法詐騙；員警苦心勸說，他最終才放棄匯款。

    萬華分局呼籲，近年詐騙集團常透過社群媒體或交友平台，假冒外國軍人、醫師或情人等身分與民眾建立親密關係，再以各種理由要求匯款。民眾若遇到網友或可疑人士要求金錢支助或投資，務必提高警覺，謹記「一聽、二掛、三查證」，立即撥打警政署防詐騙專線165電話及110報警，以免落入詐騙集團圈套。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    龍山所警員李家豪（左）、李承軒（右）組詐成功。（記者王冠仁翻攝）

    龍山所警員李家豪（左）、李承軒（右）組詐成功。（記者王冠仁翻攝）

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