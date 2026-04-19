白沙屯媽祖進香熱 詐團臉書佯送「結緣品」誘信徒匯款

原本在臉書想以38元運費獲取白沙屯媽祖結緣手鍊的江姓女子（左者），遭對方要求付共62萬元的罰款與帳戶被封鎖損失，嚇得跑到南市警五分局和緯派出所查詢。（記者王俊忠翻攝）

1名江姓女子近日在臉書看到「白沙屯文創購買結緣手鍊」訊息，對方說只要付38元運費，就能獲取手鍊。江女依對方提供的超商賣貨便網址點入操作，並未成功，不久對方就跟江女聯絡說「江女帳戶有問題，害其帳戶遭封鎖」，要求她賠償共62萬元。江女嚇得跑到台南市警局五分局查詢，赫知原來是詐騙手法！

江姓女子近日匆忙走進台南市警局五分局和緯派出所，她告訴員警說在臉書看到「白沙屯文創購買結緣手鍊」，對方表示僅需付38元運費，她就能獲得這條結緣手鍊，對方並提供超商賣貨便網址讓江女操作，江女點進網址操作並未成功。後續賣家聯絡江女稱「江女帳戶有問題，害其帳戶也遭到封鎖，要求江女付9萬元台幣罰款及帳戶遭封鎖的損失53萬元，共62萬元。

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江女見付款金額從38元突然暴增到62萬元，她告訴和緯所員警說遇到這狀況就趕緊到派出所查詢。警員劉志剛細心了解江女敘述案情後，確認是詐騙集團的誆人手法，阻止江女把款項匯給對方。

南市警五分局提醒民眾，詐騙集團會透過各種網路平台成立假網頁，吸引民眾點入、加好友，後續要求留下個資、支付運費為理由要求轉帳，再假借操作流程錯誤要求民眾提供帳戶、按其指示操作，進而騙取存款。提醒民眾切勿匯款至私人帳戶，如有接到可疑網路訊息，可搜尋「打詐儀表板」查詢相關案例或撥打110報案或是165反詐騙專線諮詢，亦可親赴鄰近派出所詢問員警，以免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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