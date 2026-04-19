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    首頁 > 社會

    高雄路旁轎車引擎蓋傳喵叫 警民合力救出受困小貓

    2026/04/19 09:27 記者黃良傑／高雄報導
    路旁轎車引擎蓋傳喵叫，警民合力救出1隻受困流浪小貓。（民眾提供）

    路旁轎車引擎蓋傳喵叫，警民合力救出1隻受困流浪小貓。（民眾提供）

    1隻流浪貓躲在路旁轎車的引擎蓋內，持續發出叫聲被車主及路人發現，警方獲報趕往救貓，小貓見多人救牠反而緊張，不時喵喵叫，讓員警確認方向，最後救出受困小貓，交由動保處人員協助安置。

    鼓山分局今（19）日指出，前晚20時許，內惟派出所接獲一位焦急民眾報案，告知鼓山綠園道有小貓疑似受困於停放路旁的汽車引擎蓋內，持續發出叫聲卻始終不見蹤影，擔心小貓生命安危，請警方協助。

    警方獲報後迅速到場，循聲確認車內確實傳出貓叫聲，惟小貓藏身位置難以判斷，救援一度陷入「只聞其聲、不見其影」的僵局。

    適逢附近散步、運動民眾眾多，各出奇招協助救援，以寵物籠守候出口、拿飼料輕聲引誘，甚至播放母貓呼喚聲，試圖喚出受困小貓。

    經警民合作及車主到場開啟引擎蓋，協助搜尋小貓蹤影，終於發現並順利脫困。警方為避免小貓再次受困，同步通報動物保護處到場接手處理，確保後續獲得妥善安置與照顧。

    路旁轎車引擎蓋傳喵叫，警民合力救出受困小貓。（民眾提供）

    路旁轎車引擎蓋傳喵叫，警民合力救出受困小貓。（民眾提供）

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