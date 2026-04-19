搶小學生50元吃麵充飢 花蓮男判刑1年「吃牢飯」

花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

花蓮近40歲李姓男子因缺錢花用竟將歪腦筋動到年幼的小學生，在大街上強行搜刮男童口袋內100元，隨即拿去買麵充飢花掉50元。花蓮地方法院近日審結，認為李男正值青壯卻不思正途，竟對毫無反抗能力的兒童下手，依成年人故意對兒童犯搶奪罪，判處有期徒刑1年，犯罪所得50元沒收。

檢警調查，去年1月底上午八點多，住在花蓮某部落的李姓男子看還在就讀小學四年級的男童年幼可欺，竟上前以左手搭住男童右肩，冷冷丟下一句「不要動」，隨後強行將右手伸入男童連帽T恤的口袋內，搶走100元現金。男童當場嚇得不敢動彈，只能眼睜睜看著100元被搶走。

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李男得手後，隨即轉身前往附近麵攤花掉50元點餐消費，男童嚇的回去告訴家長，警方獲報通知到案，李男交出花剩下的50元坦承因缺錢買飯才會臨時起意。花蓮地方法院審理後，認為李男出言恐嚇並搭肩，男童因驚嚇，被害男童當時曾嘗試以手護住口袋並喊「不要搶」，因此法官認定李男行為應構成「搶奪罪」。

有毒品前科的李姓男子在部落經常惹事，2023年因酒後與親屬發生爭吵，警方獲報後登門處理，李男拿著菜刀威嚇警方「這是我家務事，你不要管，不然我連你也照砍」，然後持刀追逐警員被制伏，之後遭法院依攜帶兇器妨害公務罪處有期徒刑6月；2025年因亂丟垃圾、破壞社區公物遭清潔人員勸告，還徒手毆打清潔人員遭判拘役30天；又因偷鄰居飼養的兩隻雞拿去轉賣被判拘役10天。

法官認為，李男身為成年人，卻故意對未滿12歲的兒童行搶，依《兒童及少年福利與權益保障法》必須加重其刑，審酌李男過去有妨害公務、竊盜等多項前科，素行不佳，且僅為了區區100元就對兒童施暴，顯見法治觀念極其薄弱，量處1年徒刑，並沒收犯罪所得50元。

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