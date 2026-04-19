半月被阻3次怒撕提款單！台中翁爆氣「早投資百萬怎會被騙」 警：見一次擋一次

陳翁臨櫃提款被關懷提問。（民眾提供）

台中市83歲陳姓老翁自述2年來已匯出百萬元投資土地，非常信任友人，不會被騙，近半個月內又接連前往不同銀行提領20萬到40萬元不等，卻因用途說詞反覆，引起行員與警方高度警覺聯手攔阻，氣得陳翁撕毀提款單離去，警方則表示，仍秉持「來一次、擋一次」信念持續把關，盼為其守住多年辛苦積攢的積蓄。

據了解，陳翁近日至銀行臨櫃提領20萬元，起初稱是家用支出，又改口投資證券，甚至一度表示要到南部旅遊，前後說法反覆不一，行員察覺異狀，進一步查詢發現他近期已有多次異常提領紀錄，月初就曾遭攔阻提領40萬，立即通報警方協助。

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第三分局員警到場關懷，陳翁強調曾從事金融業，對投資相當熟悉，不可能受騙，還表示因行動不便，才想一次提領較大金額減少往返，在員警持續追問下，才透露與一名認識10多年房地產友人進行土地投資，2年來已陸續投入近百萬元，但對土地位置與交易細節卻交代不清。

員警直言提醒：「錢一直投入卻沒有回收，不會覺得奇怪嗎？」然陳翁仍堅信對方可信，認為只是投資尚未回本，就在警方與行員持續勸說之際，他以為已說出「實情」可順利提款，未料仍遭阻止，當場情緒失控，氣得撕毀提款單離開。

未料陳翁離開不到一小時，又轉往另家銀行，改以旅遊與借款為由再次申請提領30萬元，依舊遭警銀聯手攔阻，警方隨即通知其家屬協助關心，並請銀行註記帳戶加強警示，盼能防止其多年積蓄持續流失。

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員警獲報趕往耐心勸說。（民眾提供）

陳翁半月三度提款遭攔阻。（民眾提供）

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