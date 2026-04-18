屏東鹽埔民宅深夜火警 7旬阿嬤不幸成焦屍

鹽埔鄉勝利街一處平房今晚發生火警，消防人員到場搶救。（屏東縣消防局提供）

屏東縣鹽埔鄉勝利街一處平房今晚（18日）晚21時33分發生火警，消防局出動大批人員前往灌救，火勢相當猛烈，消防人員雖在短短不到半個小時撲滅，但屋內一名70歲行動不便的阿嬤卻被燒成焦屍，起火原因已由火調人員調查。

屏東縣消防局表示，火警發生後立即派遣第一大隊、特搜大隊、鹽埔、里港、長治、九如等分隊人車前往搶救，總計出動各式消防車輛13部，消防人員21人，現場由大隊長陳昆武擔任指揮官，消防人員抵達現場已全面燃燒，迅速佈設水線滅火，同步組織搜救小組進入火場搜救，21時59分在屋內發現一具女姓焦屍，明顯死亡，經查證為70歲行動不便的阿嬤，現場另有1名傷者（男50歲，清醒）自行脫困，膝蓋、手掌5%二度灼傷，22時11分由鹽埔救護車送往屏基就醫。

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火勢於21時59分撲滅，詳細起火原因已由火調人員進一步調查釐清。消防局呼籲，家中若有行動不便成員，應預先規劃逃生避難方式，並加強用火用電安全，以預防災害發生。

鹽埔鄉勝利街一處平房今晚發生火警，消防人員到場灌救。（屏東縣消防局提供）

鹽埔鄉勝利街一處平房今晚發生火警，消防人員到場灌救。（屏東縣消防局提供）

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