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    中國律師來台幫奧地利廠商打官司 「這原因」中檢偵結不起訴

    2026/04/18 23:48 記者陳建志／台中報導
    中國律師劉蓉芳到台中法院開庭，中檢認為劉男是Baren公司法律顧問，自可代理出庭，難認有意圖營利，近日偵結不起訴。（翻攝網路）

    中國律師劉蓉芳到台中法院開庭，中檢認為劉男是Baren公司法律顧問，自可代理出庭，難認有意圖營利，近日偵結不起訴。（翻攝網路）

    台灣腳踏車廠商宥博企業，控告奧地利Baren Bike GmbH公司積欠貨款，對方委任中國律師劉蓉芳來台出庭，遭台灣廠商委任律師當場反對，外界質疑違反律師法，並危及國安，台中地檢署主動簽分偵辦後，認為劉男是Baren公司法律顧問，自可代理出庭，難認有意圖營利，近日偵結不起訴。

    台灣腳踏車廠商宥博企業公司，控告奧地利Baren Bike GmbH公司積欠台幣6800萬餘元貨款，Baren Bike GmbH委任中國劉姓律師來台出庭，台灣廠商委任律師蔡昆洲當庭反對，事後並在社群披露，「在台中地院驚見中國籍律師擔任訴訟代理人」，認為嚴重衝擊司法主權及國安。

    檢察官主動簽分偵辦暨全國律師聯合會具狀告發，認為涉犯律師法的無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪嫌。

    劉姓律師坦承有受Baren Bike GmbH公司委任為訴訟代理人，但堅決否認有何違反律師法犯行，辯稱在台灣沒有使用律師身分，台灣法院也許可他出庭、對他發出庭通知等語。

    檢方表示，調查後發現，劉男所收取的5萬元人民幣報酬，是擔任Baren Bike GmbH公司的法律顧問費用，並非受託辦理本案民事案件的對價，因此難認具有律師法第127條第1項的「意圖營利」。

    檢方並舉高雄高分院的判決強調，現今公司、法人多設有法務部門，並聘僱經理人、助理人員專門從事該公司的法律相關事務，其中亦多有涉及該公司訴訟事務或撰狀、代理出庭的狀況，若將其所涉訴訟相關訴訟行為，即將他執行業務行為視為「未取得律師資格，意圖營利而辦理訴訟事件」的犯罪行為，顯然昧於社會現實。

    中檢認為，劉男既為Baren公司的法律顧問，自可代理出庭辦理訴訟事件，縱有收取法律顧問費用，亦難認屬「意圖營利」而辦理訴訟事件，因此認定未違反律師法，做出不起訴處分。

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