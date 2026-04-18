4/18今彩539頭獎開4注！ 600萬獎落嘉義、台中

4月18日開獎的第115000096期今彩539頭獎開出4注，獎落嘉義、台中。（本報合成）

4月18日開獎的第115000096期今彩539頭獎開出4注，由嘉義縣布袋鎮光復里14鄰太平東路461號1樓的「帶來好運電腦彩券店」（3注）和台中市大里區仁愛路117之1號1樓的「好十多彩券行」開出。

第115000096期今彩539中獎號碼為「07、25、26、29、31」。頭獎開出4注，每注可得600萬元；貳獎共220注中獎，每注可得2萬元；參獎共6812注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5546注中獎，每注可得50元。

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第115000096期39樂合彩中獎號碼為「07、25、26、29、31」。四合開出1注，可得21萬2500元；三合共195注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9378注中獎，每注可得1125元。

第115000096期3星彩中獎號碼為「918」。壹獎共96注中獎，每注可得5000元。

第115000096期4星彩中獎號碼為「2036」。壹獎共23注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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