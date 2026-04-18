March對決BMW！再衝進修車廠撞破大門 現場慘況曝

國產轎車在台中文心南三路、豐富路口路口相撞與BMW後，衝入汽車修配廠撞破大門。（民眾提供）

台中市南屯區好市多南屯店附近昨天（17日）深夜發生猛烈車禍，市價超過200萬元的BMW電動休旅車與老舊國產March轎車在路口相撞，BMW車頭幾乎全毀，國產車則失控衝入轉角騎樓，甚至撞破汽車修配廠大門，巨大聲響驚醒熟睡中的店家。

事故發生在文心南三路與豐富路口，March車頭嚴重變形、安全氣囊爆開，駕駛一度受困車內，意識清楚但腿部骨折，消防人員到場後動用破壞工具撐開車體，迅速救出駕駛送醫救治；BMW車內則有2人，都是手腳擦挫傷。

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修配廠業者說，當時在睡夢中被巨響驚醒，下樓查看時發現大門玻璃被撞碎，騎樓內花盆、三角錐、空心磚及室內物品散落一地，還波及多輛停放機車，現場一片混亂，只能連夜與家人清理善後，損失仍待清點。

警方指出，BMW由33歲林姓女子駕駛，從新北新店南下，車上載1名乘客，事發前剛購物準備返回飯店；國產車則由58歲李姓男子駕駛。初步了解，兩車分別行經閃紅燈與閃黃燈路口，疑似未減速、未禮讓而發生碰撞，雙方酒測均為零。至於確切肇事原因，警方將調閱周邊監視器釐清責任歸屬。

BMW電動休旅車車頭幾乎全毀。（民眾提供）

國產轎車衝入汽車修配廠，車內兩人受困被救出。（民眾提供）

路上滿是撞車零件。（民眾提供）

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