台中男子深夜推點滴架站路中惹側目 警一查原來是這原因

台中市蔡姓男子今天凌晨推著點滴架站在路中央險象環生，員警到場了解後，才知道原來是肚子餓買東西，返院時卻體力不支站路中。（記者陳建志翻攝）

台中52歲蔡姓男子，今天凌晨2點多推著點滴架站在路中央，怪異的舉動引起路過民眾注意，擔心發生危險趕緊向警方報案，第二分局員警獲報趕抵現場，了解後才知道，原來蔡男在附近醫院就醫住院，因一時飢餓離院想買食物，返院途中行經路口時體力不支，才會站在路口，趕緊協助攙扶過馬路返院休息。

中市警局第二分局育才派出所今天凌晨2點48分接獲民眾報案，指稱北區三民路與育才北路口，有民眾站在路口疑似需要協助，立即派遣線上警力趕赴現場，並同步通報119救護人員到場協助。

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員警到場後，發現52歲蔡姓男子推著點滴架站在路口，了解後才知道蔡男在附近醫院就醫吊點滴，因一時飢餓離院想購買食物，返院途中行經路口體力不支，站在道路中央無法繼續行走。員警到場後先協助維護現場交通安全，避免發生危險，並會同救護人員將蔡男送回醫院，由院方接續治療。

警方表示，蔡男站立道路中央的行為，原可能涉及「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第4款的規定，不過因是身體不適、體力透支導致情況急迫，屬不得已行為，依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定，秉持「救護優先」原則，予以勸導並未舉發開罰。

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