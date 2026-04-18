台東專校男生太麻里金崙溪溺水 沉入水底死亡

少年在台東縣太麻里鄉金崙溪深潭處溺水，消防人員救援。（記者黃明堂翻攝）

台東縣太麻里鄉金崙溪今天下午發生一起溺斃意外。一名17歲就讀於國立台東專科學校的黃姓男學生，與表弟前往金崙村阡仔崙橋附近戲水時，不慎溺水沉入水中，經消防人員全力搜救送醫後，仍於傍晚宣告不治。台東縣消防局對此深感遺憾，並嚴正呼籲民眾夏季將至，戲水務必選擇安全地點。

台東縣消防局今日下午近3點接獲報案，指金崙公墓附近有民眾目擊溺水事件。消防局隨即出動金峰、太麻里分隊及大武大隊，共派遣9名消防人員攜帶救生艇及救生裝備器材趕赴現場救援。

請繼續往下閱讀...

據了解，黃姓學生與表弟是第一次到該水域戲水，兩人均未穿著泳衣，也未備有救生衣或救生圈等安全器材。救援期間，金峰分隊隊員張哲榮著防寒衣，並攜帶魚雷浮標，在黃生下沉位置下潛搜救，於15時25分將沉入水底的黃姓少年救上岸，患者已無呼吸心跳，現場人員立即實施CPR急救，並加派太麻里高救隊接駁救援，隨後緊急送往台東馬偕醫院搶救，仍宣告不治。

由於黃姓學生具原住民身分且仍就學中，台東縣消防局已同步通報縣府教育處、原民處、校外會及社會處協處。各單位已派員介入，將協助家屬辦理後續救助及治喪、輔導工作。縣府建設處也表示，將儘速協調廠商加速施工進度，加強該處河道禁止進入之宣導。

針對本起悲劇，台東縣消防局特別提醒，溪流環境與室內泳池截然不同，看似平靜的水面也潛藏致命風險，戶外戲水務必前往派有救生員的合格場域，切勿前往公告禁止或無人看管的危險水域戲水，以免造成終身遺憾。

少年在台東縣太麻里鄉金崙溪深潭處溺水，消防人員救起時已無呼吸心跳。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法