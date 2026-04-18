颱風外圍環流大浪 花蓮北濱釣客失蹤1天尚未尋獲

海巡署派員搜尋失聯釣客。（海巡署提供）

輕度颱風辛樂克距離台灣雖有一段距離，但已造成東北部及東部海面發生長浪，花蓮警方今天凌晨接獲報案，一位太太報案「先生去釣魚到半夜都沒回家」，透過手機定位發現最後訊號在花蓮市北濱公園，不過包括海巡署、花蓮港警今天白天全力搜尋，都沒有發現男子身影，海巡署今呼籲海邊活動民眾如發現其蹤跡，可打118電話通報。

海巡署東部分署花蓮第一二岸巡隊今天凌晨2點48分接獲花蓮警分局軒轅派出所轉報，一名太太報案指她的先生白天出門去釣魚，卻至凌晨沒有返家，太太定位先生手機地點是在北濱公園附近，車子也在北濱公園找到了，但先生不知去向，擔心出意外向警方報案。

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失蹤男子54歲、身高170公分，穿著特徵黑色褲子、黃色雨鞋及黑色背包，海巡署獲報後，聯合岸巡、海巡及花蓮港務警察局、消防局等展開聯合搜救，北起花蓮港西防坡堤、南至花蓮溪出海口長達5公里的岸際及海域進行搜索，截至今天傍晚5點，動員搜救能量計有岸巡隊9車21人次、消防隊11車15人次、港警5車8人次、海巡艇2艇16人次，都沒有找到失聯的釣客。

海巡署第一二岸巡隊表示，請民眾在海上、岸際釣魚或遊憩時，先上海洋委員會「GoOcean海洋遊憩風險資訊」APP查詢當地海域狀況，今天因颱風外圍環流，花蓮浮標也觀測到浪高1.2公尺的長浪，提醒民眾在海上或岸際活動務必穿救生衣，發生急難事故，可撥打海巡「118」服務專線，海巡署將於第一時間投入能量救援，確保民眾生命安全。

釣客在花蓮市北濱公園附近落海失蹤，警消查看水泥鼎塊縫隙是否有人影。（海巡署提供）

花蓮北濱公園有釣客落海，海巡及消防動員人力搜救。（海巡署提供）

花蓮東防坡堤垂釣的釣客渾然不知今天有釣客落海失蹤。（記者花孟璟攝）

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