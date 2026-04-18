生死一瞬間！BMW高速擦身掃地男 畚斗炸裂「擋煞」救命

黑色BMW高速從掃地男子背後貼身掠過，手中畚斗當場被撞飛碎裂，相差僅距3公分。（民眾提供）

只差3公分！彰化縣溪湖鎮一名修車廠員工日清晨在門口掃地，黑色BMW高速從背後貼身掠過，手中畚斗當場被撞飛碎裂，人幸運毫髮無傷，事後檢視錄影畫面，只相差3公分，捏了一把冷汗，不禁驚呼「還好有畚斗擋煞」。

彰化警方依據監視器畫面，將根據《道路交通管理處罰條例》第62條第1項肇事逃逸相關規定，已通知車主到案說明。

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這起事件發生在4月13日上午8點多，地點位於溪湖鎮二溪路。黃姓員工在修車廠門口掃地，才剛轉身，黑色BMW突然從右側高速超車，幾乎貼著他的身體削過，黃男手中的畚斗瞬間炸裂，碎片噴散一地，肇事駕駛並未停下，揚長而去。

調閱監視器畫面可見車輛速度飛快，幾乎擦身而過，再偏一點釀就致命。黃男餘悸猶存地說，一開始面對車道掃地，沒看到車，沒想到才轉身1秒，車子突然從身邊「咻」一下而過，「當下腦袋一片空白」，回神後才發現自己毫髮無傷，慶幸還好有畚斗擋煞，不然命就沒了。

警方說，雖無人傷亡，但已造成財物損壞，依據《道路交通管理處罰條例》第62條第1項，肇事逃逸可處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。目前警方已根據監視畫面鎖定車主，將通知到案說明。

男子面對馬路掃地時，黑色BMW還在貨車後面正常駕駛。（民眾提供）

男子轉身不到1秒，黑色BMW外線超車，差點撞到人。（民眾提供）

畚斗被撞裂。（民眾提供）

黃男說，當下腦袋一片空白，回神後才發現自己毫髮無傷。慶幸還好有畚斗擋煞，不然命就沒了。（民眾提供）

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