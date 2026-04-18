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    心虛發抖！毒蟲「喪屍煙彈」藏口袋被發現 一度拒捕遭警強勢壓制

    2026/04/18 14:07 記者徐聖倫／新北報導
    李男掏出口袋的喪屍煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

    李男掏出口袋的喪屍煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市三重警分局員警前昨深夜執行巡邏勤務，行經重新路二段與正義北路口，發現47歲李姓男子隻身在街頭徘徊，見到警車神色異常慌張、刻意規避。員警憑多年辦案直覺上前攔阻，果然在李男口袋內搜出「喪屍煙彈」依托咪酯，當場將李男制伏法辦。

    ​據了解，李男當下面對警方詢問言詞閃爍，且全身發抖，員警眼尖見其褲子口袋形狀異常突起，喝令其配合掏出檢查。李男眼見瞞不住，才心不甘情不願地交出2顆依托咪酯煙彈。經警方現場初步檢驗，該煙彈呈現二級毒品依托咪酯陽性反應，重11.3公克。

    正當員警準備依法將李男上銬逮捕時，原先看似配合的李男竟突然掙脫企圖逃逸，與警方發生短暫肢體拉扯。所幸員警反應迅速，立即以優勢警力將其強力壓制在地。隨後警方進行附帶搜索，又在其褲子右側口袋內搜出另一顆重約5.9公克的煙彈及2支電子煙桿。

    警詢後，依毒品罪嫌將李男移送法辦，並將持續溯源追查毒品上游來源。

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    李男一度拒捕，隨後遭壓制。（記者徐聖倫翻攝）

    李男一度拒捕，隨後遭壓制。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回電子煙、喪屍煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回電子煙、喪屍煙彈。（記者徐聖倫翻攝）

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