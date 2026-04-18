為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭艦接駁「全漁6」漁工返航 桃園艦續搜索失聯船長

    2026/04/18 13:36 記者林嘉東／基隆報導
    海巡署「宜蘭艦」清晨6時與載有獲救漁工的「全漁36」漁船會合，隨即施放小艇，順利將6名菲籍漁工安全帶上艦。（記者林嘉東翻攝）

    海巡署「宜蘭艦」清晨6時與載有獲救漁工的「全漁36」漁船會合，隨即施放小艇，順利將6名菲籍漁工安全帶上艦。（記者林嘉東翻攝）

    基隆籍「全漁6」號漁船16日火燒沉沒，海巡署昨天緊急派遣「宜蘭艦」馳援，與原在現場的「桃園艦」展開雙艦聯合搜救。今天（18日）清晨6時許，搜救隊伍在彭佳嶼東北約115浬處，成功接駁6名菲律賓籍漁工登艦，目前正全速返航中，預計晚間7時抵達基隆港。

    海巡署昨天中午考量搜救時效與人員安置，增派北部地區機動海巡隊旗艦級「宜蘭艦」由基隆港出擊，今日凌晨3時，雙艦在茫茫大海中擴大搜索範圍；清晨6時，「宜蘭艦」與載有獲救漁工的「全漁36」漁船會合，隨即施放小艇進順利將6名菲籍漁工安全帶上艦。

    海巡署指出，雖然漁工均已獲救，且生命跡象穩定，但「全漁6」張姓船長仍失聯，「桃園艦」仍在事故海域，針對可能漂流路徑擴大搜索，絕對不放棄任何一絲救命機會，貫徹「海上不缺席」的守護精神。

    海巡署「宜蘭艦」清晨6時與載有獲救漁工的「全漁36」漁船會合，隨即施放小艇，順利將6名菲籍漁工安全帶上艦。（記者林嘉東翻攝）

    海巡署「宜蘭艦」清晨6時與載有獲救漁工的「全漁36」漁船會合，隨即施放小艇，順利將6名菲籍漁工安全帶上艦。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播