宜蘭艦接駁「全漁6」漁工返航 桃園艦續搜索失聯船長

海巡署「宜蘭艦」清晨6時與載有獲救漁工的「全漁36」漁船會合，隨即施放小艇，順利將6名菲籍漁工安全帶上艦。（記者林嘉東翻攝）

基隆籍「全漁6」號漁船16日火燒沉沒，海巡署昨天緊急派遣「宜蘭艦」馳援，與原在現場的「桃園艦」展開雙艦聯合搜救。今天（18日）清晨6時許，搜救隊伍在彭佳嶼東北約115浬處，成功接駁6名菲律賓籍漁工登艦，目前正全速返航中，預計晚間7時抵達基隆港。

海巡署昨天中午考量搜救時效與人員安置，增派北部地區機動海巡隊旗艦級「宜蘭艦」由基隆港出擊，今日凌晨3時，雙艦在茫茫大海中擴大搜索範圍；清晨6時，「宜蘭艦」與載有獲救漁工的「全漁36」漁船會合，隨即施放小艇進順利將6名菲籍漁工安全帶上艦。

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海巡署指出，雖然漁工均已獲救，且生命跡象穩定，但「全漁6」張姓船長仍失聯，「桃園艦」仍在事故海域，針對可能漂流路徑擴大搜索，絕對不放棄任何一絲救命機會，貫徹「海上不缺席」的守護精神。

海巡署「宜蘭艦」清晨6時與載有獲救漁工的「全漁36」漁船會合，隨即施放小艇，順利將6名菲籍漁工安全帶上艦。（記者林嘉東翻攝）

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