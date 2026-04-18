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    搜救犬、空拍機全出動 7旬翁登山迷途一夜虛弱獲救

    2026/04/18 13:22 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市消防隊員協力將簡翁揹下山，暖暖分隊救護車送往基隆長庚醫院進一步治療。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防隊員協力將簡翁揹下山，暖暖分隊救護車送往基隆長庚醫院進一步治療。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市暖暖區74歲簡姓老翁昨天外出獨自前往登山步道後失聯。基隆市消防局今天（18）日上午獲報結合空拍機搜索，2小時後在八西早起會登山步道旁發現老翁，因一夜未進食極度虛弱；經急救處置後已緊急送醫，幸無生命危險。

    簡姓男子今天清晨向警方報案稱，他74歲的父親昨天出門後便音訊全無，警方調閱監視器畫面發現，簡翁最後的身影出現在八堵路、國安路口的天橋下方，隨後獨自走入八西早起會登山步道上山。由於老翁並未攜帶手機，且已失聯超過12小時，家屬憂心年事已高的父親體力不支發生意外。

    基隆市消防局上午近8時許獲報，隨即指派第二大隊副大隊長溫梓強調集暖暖、七堵、百福分隊共計7車17人前往搜救。為縮短搜索時間，現場除部署2部空拍機進行空中偵查外，更出動搜救犬隊入山搜救。

    搜救隊兵分兩路從登山步道口及海會寺兩側入山，上午9時22分，七堵分隊搜救人員於步道路邊發現倒臥的簡翁，雖意識清楚，但因一夜未進食，且長時間受困，極度虛弱。

    醫護人員隨即在山徑現場為簡翁進行初步檢傷，發現簡翁身上僅有輕微擦傷，給予點滴輸液補充體力後，消防隊員協力將簡翁揹負下山，暖暖分隊救護車送往基隆長庚醫院進一步治療。

    基隆市消防局長游家懿呼籲，市民登山時應結伴同行，若家中長者有登山習慣，建議應讓其隨身攜帶通訊設備，或向社會局申請配戴防走失手鍊（愛心手鍊），以便在發生迷途意外時，搜救人員能第一時間掌握方位，確保生命安全。

    基隆市消防局隊員今天上午9時許在八西早起會登山步道旁發現失聯簡翁（左2），幸無生命危險。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局隊員今天上午9時許在八西早起會登山步道旁發現失聯簡翁（左2），幸無生命危險。（記者林嘉東翻攝）

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