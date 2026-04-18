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    外籍男喊給600萬美金買豪宅 73歲婦網路尋真愛險買點數遭詐

    2026/04/18 12:51 記者謝武雄／桃園報導
    陳姓婦人到超商購買點數卡，被員警勸告這是典型的交友詐騙行為。（警方提供）

    陳姓婦人到超商購買點數卡，被員警勸告這是典型的交友詐騙行為。（警方提供）

    73歲陳姓婦人日前透過網路交友認識一位外籍男生，雙方加LINE交談甚為愉快，男方還說要給陳婦600萬美金買豪宅，該外籍人士還叫陳婦去先購買6萬4000元的APP store點數卡，宣稱要給銀行保管費使用，陳婦昨前晚前往八德建國路一處超商購買點數，所幸被員警攔阻，婦人才打消購買念頭。

    桃園市政府警察局八德分局八德派出所巡佐何恩維、員警陳貽凱前晚巡邏時，接獲轄內建國路某超商通報，疑似有民眾遭詐騙事件，立刻到場協助，原來是陳婦要購買6萬4000元的APP store點數卡，宣稱要給銀行保管費使用，店員發現陳婦購買金額較大點數卡，不符合常理。

    隨後警方獲報到場，陳婦才說出是外籍男友要她購買數卡作為海外銀行帳戶保管費，警方告知此為典型的「假交友」詐騙手法，強調絕無所謂的「銀行帳戶保管費」，但陳姓婦人卻言之鑿鑿的強調確有其事，還強調對方有錢不可以嗎，最後還是員警苦口婆心勸阻，陳婦才打消購買念頭。

    警方表示，詐騙集團常利用俊男、美女圖在社群網站、通訊軟體、交友軟體等搭訕聊天，再以各種理由要求申辦帳戶或匯款、購買點數，如遇疑似詐騙案件，務必撥打110或165反詐騙專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    陳姓婦人到超商購買點數卡，被員警勸告這是典型的交友詐騙行為。（警方提供）

    陳姓婦人到超商購買點數卡，被員警勸告這是典型的交友詐騙行為。（警方提供）

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