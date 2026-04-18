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    「粉紅超跑」不保佑！黑幫成員瘋媽祖 北港接駕當場被警逮

    2026/04/18 12:34 記者徐聖倫／新北報導
    威震集團威揚會林姓成員，在北港接駕粉紅超跑時遭警逮。（記者徐聖倫翻攝）

    威震集團威揚會林姓成員，在北港接駕粉紅超跑時遭警逮。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市刑警大隊前日搗破威震集團威揚會，逮捕首惡郭姓男子等5人，抄出制式土耳其衝鋒手槍。警方透露，收網當天其中一路要南下雲林縣北港，原來目標對象之一的29歲林姓男子竟然在參加「粉紅超跑」盛會，就在迎媽祖當下被活逮，警方笑說：「娘娘才不會保佑做奸犯科之徒。」

    據悉，警方在蒐證階段掌握郭嫌等所有人動向，赫然發現成員林嫌必須南下到雲林抓捕，仔細一查，才知林嫌正在參與白沙屯「粉紅超跑」盛會。警方細查，林嫌參與雲林北港朝天宮迎粉紅超跑隊伍，收網當天他會在路邊迎接粉紅超跑到來。

    16日警方兵分多路，南下的成員不敢大意，混進路人中仔細在路邊一一排查，最終找到穿著「天上聖母」字樣紅T恤的林嫌，將他逮捕帶回新北，並調侃「犯罪還敢在媽祖面前晃來晃去，白目！」

    林嫌到案向警供稱是聽命上頭做事，並不覺得自己犯案，參與「粉紅超跑」盛會是他的信仰。警方無奈訓道：「娘娘可沒有叫你參加黑幫。」警詢後，林嫌跟著郭嫌一同遭警方依法送辦。

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