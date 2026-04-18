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    屏東媽辱罵外配還打小孩頭！網批「丟台灣人的臉」被送辦

    2026/04/18 12:37 記者葉永騫／屏東報導
    蔡女用手打孩童的頭部，小孩滿臉驚恐。（民眾提供）

    蔡女用手打孩童的頭部，小孩滿臉驚恐。（民眾提供）

    屏東永大公園16日傍晚兩名媽媽因為孩子玩耍發生肢體衝突，過程被民眾錄影PO網，因蔡姓台女（穿橘衣）辱罵阮姓越配「滾回你的國家、外配生的敗類」等言語，又動手打越配孩童的頭部，引爆網友怒火，屏東警分局接獲報案後今天傳喚蔡女到案，縣府也表明，將會依兒少法調查，違反者罰款6~60萬元，蔡女將付出代價。

    這起糾紛起因為孩子搶玩具引發衝突，兩位媽媽為了孩子引爆肢體衝突，現場還有與蔡姓媽媽一起的男子也加入，整個過程因為蔡姓媽媽不當的言語，引發網友批評丟台灣人的臉，阮姓外配媽媽也已提出傷害告訴，因此屏東警分局今天已傳喚蔡姓媽媽和該男子到場製作筆錄，以釐清案件，事後也將移送屏東地檢署調查。

    縣議員陳揚表示，這起事件縣府社會局將以兒童及少年遭受成年人不當對待調查，依據《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，任何人皆不得對兒少進行身心虐待、不當管教等15種行為。違反者可處6萬至60萬元罰鍰，並得公告姓名。全案在警方做完筆錄移送屏東地檢署後，縣府將依檢察官的調查再進行約談及處理，這次蔡女除了涉及刑事外，兒少法可能被處分，得付出代價。

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