黑幫也愛！放高利貸還搜刮壯陽藥、瘦瘦針 警搗破威揚會抄出衝鋒手槍

警方扣回本票、借據、現金、手槍等證物。（記者徐聖倫翻攝）

新北市板橋區某知名藥局老闆，因線上博弈欠債，威震集團威揚會會長42歲郭姓男子見有油水可撈於是介入，表面上稱「債務整合」，實則放高利貸，強索違約金還洗劫藥局內價值近5百萬元的「猛健樂」與「犀利士」牟利。新北市刑警大隊前日兵分多路，逮捕郭嫌與旗下成員共5人，起獲制式土耳其製衝鋒手槍，全案依法送辦。

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​據悉，該藥局老闆線上博弈輸錢，被郭嫌盯上並借他高利貸，利率高達「30分」，還以各種名目恫嚇藥局老闆支付高額賠償金。更過分的是，這群惡徒眼見藥局內藥品價值不菲，竟當場搜刮走8箱知名壯陽藥「犀利士」，讓店家慘賠96萬元。

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郭嫌等人食髓知味，見俗稱「瘦瘦針」的「猛健樂」在醫美市場奇貨可居，竟再度登門，佯稱要談商業合作，開口就要藥局「無償提供」300支瘦瘦針。這批藥品市價高達400萬元，郭嫌派人強行取走後轉手販售牟取暴利。長此以往，藥局老闆不堪其擾且心生恐懼，最終選擇向警方求助。

​新北市刑大偵一隊獲報即組成專案小組佈線蒐證，並於本月16日兵分多路收網，在北市中山區搗破郭嫌據點，也南下雲林抓捕成員，起獲制式土耳其製ZORAKI 914衝鋒手槍、子彈13顆，包含郭嫌一共逮捕5人到案。

​警方另扣回本票30張總額763萬元、借據、筆記型電腦及現金20萬元等證物。警方表示，郭嫌等人涉及高利貸重利罪，並以本票威逼業者就範，郭嫌等人對此則堅稱是單純借貸，沒有犯罪。警詢後，依組織、槍砲、重利、恐嚇取財、妨害自由等多項罪嫌，將郭嫌等5人移送法辦。

警方起獲制式土耳其衝鋒手槍、子彈。（記者徐聖倫翻攝）

郭嫌等5人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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