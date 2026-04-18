宜蘭91歲婦成乾屍！4年未飄異味如沉睡「木乃伊」

宜蘭羅東1名91歲老婦死亡至少4年，與她同住的兒子疑似為詐領老人年金，向外界隱瞞母親死訊遭法辦。（資料照）

宜蘭羅東1名91歲老婦死亡至少4年，與她同住的兒子疑似為詐領老人年金，向外界隱瞞母親死訊。據悉，警方16日晚間持搜索票破門而入，發現老婦呈現乾屍狀躺在房內床上，衣衫稍破損但完整，室內溫度近30度未開冷氣卻無異味，如沉睡般「木乃伊」。

老婦與從事水電工作退休的65歲兒子同住，2人鮮少與鄰居來往，家住附近的女兒，一直想探視媽媽，卻屢遭弟弟拒絕，本月報案發現母親早已離世，心情悲痛萬分；附近鄰居說，4年多前就沒有再看見老婦外出，以及聽見屋內對話聲，當時就覺得有些奇怪。

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地方透露，張家早年均有社工、里長訪視紀錄，不過2020年後訪視就不得其門而入，礙於被屋主張男拒絕，相關人員依法不能入內，連其他家屬也因非主要照顧者無法探視，直至女兒報案透過司法介入，才讓整起案件曝光。

據了解，老婦被發現當下，完好躺在自己房間內的床上，面容、頭髮及衣衫均完整，外觀整潔無外傷，僅部分衣服破損黏於皮膚，如一具沉睡木乃伊，四周環境乾淨整齊，當時雖未開冷氣、溫度高，但未飄異味，鄰居多年來也未曾聞過。

資深刑警分析，木乃伊化的乾屍，必須處於極度乾燥且通風良好的環境，讓體內水分蒸發，導致細菌因缺乏水分停止繁殖，防止腐敗發生，推測張婦可能因年邁瘦弱體內水分少，加上張男早年持續開冷氣維持屋內低溫，並頻繁擦拭遺體換衣等方式，才會形成未腐敗的乾屍。

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